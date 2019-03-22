Okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına operasyon

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen 15 şüpheliye ait 20 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 50 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 5 tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeğiyle bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.