Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan okul öncesi din eğitimi talebi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Öğrenci Buluşmaları” programı kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrencilere konferans verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üniversitelerde okul öncesi dini eğitim programı açılmasını talep ettiklerini belirten Erbaş, ülke genelinde, 4-6 yaş grubunda yaklaşık 200 bin Kur’an kursu öğrencisi bulunduğunu, bu kurslarda eğitim niteliğinin daha da artması için bu tür bölümlerden mezun olacak öğrencilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

İlmin, bir toplum için çok önemli olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

7 yaşından sonra din eğitimi zorlaşıyor

“Biz, ilahiyat fakültesi hocası olarak ve şu anda Diyanet İşleri Başkanı olarak sizlerden şunu bekliyoruz: Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli alanlarında görev yapacak kardeşlerimiz için ilahiyat fakültesi öğrencilerinin okul öncesi eğitim bölümlerinde çift ana dal programı yapmasını istiyoruz çünkü 4-6 yaş arası Kur’an kursu öğrencileri için daha nitelikli eğitim verecek öğreticilere sahip olmamız için. Bir ilahiyat fakültesi öğrencimiz okul öncesi eğitimi de bitirirse o bizim için çok önemli faydalı işler yapacaktır veya eğitim fakültesinde okuyan bir öğrencimiz, ilahiyat fakültesinde çift ana dal programı yapar, bitirirse bu da bizim için çok önemli. Biz, rektörlerimizden, üniversitelerimizden şunu istiyoruz: eğitim fakültelerinde okul öncesi din eğitimi programları açalım, ihtiyacımız var. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapıyorum dese, o derslere girecek öğretmeni yok. Bu yüzden okul öncesi din eğitimi formasyonuna ihtiyacımız var çünkü çocuklarımızın 7 yaşından önce alması gereken temel dini bilgiler var. 7 yaşını geçtikten sonra ilk ve ortaokulda bunları vermek zorlaşıyor.”