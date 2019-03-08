0553 313 94 23

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapıldı

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen “Çocuk Gelişimi Eğitim Günleri” etkinliklerinin birincisinde “Yönetici, Öğretmen ve Akademisyen Gözüyle Düzce’de Okul Öncesi Eğitim” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

08 Mart 2019 Cuma 11:52
Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapıldı

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen “Çocuk Gelişimi Eğitim Günleri” etkinliklerinin birincisinde “Yönetici, Öğretmen ve Akademisyen Gözüyle Düzce’de Okul Öncesi Eğitim” başlıklı konferans gerçekleştirildi.


Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, Düzce’de bulunan anaokulu müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.


Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serap Bayram, “Çocuk Gelişimi bölümümüz bu dönem sosyal ve bilimsel anlamda oldukça aktif bir dönem yürütecek. Okul öncesi eğitimin önemini bilen birisi olarak, çocukların eğitimi için öğretim elemanlarımızın yaptıkları bilimsel çalışmaları takip ediyorum. Düzce, okul öncesi eğitiminde oldukça iyi bir seviyeye geldi. Okul öncesi eğitimciler olarak çocuğun okul hayatını fiziksel, sosyal ve mental yönden sizler yönetiyorsunuz. Sadece yaşam becerisini kazanmasından ziyade, birçok beceri kazanmasını hedefliyorsunuz. Bu becerileri doğru kazanan bir çocuğun da ilköğretim ve sonraki eğitim hayatının başarılı geçeceği biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, 7 yaşına kadar insan kişiliğinin büyük bir kısmı şekilleniyor. Bu bilinçle çocuklarımıza gözünüz gibi bakacağınızdan da eminim.” şeklinde konuştu.


Açılış konuşmasından sonra programın ilk sunumunu gerçekleştiren Konuralp Anaokulu Müdürü Gülsüm Aydın Albayrakoğlu, yönetici gözüyle Düzce’de okul öncesi eğitim deneyimlerini paylaştı. Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören okul öncesi öğretmenlerine güvendiğini söyleyen misafir konuşmacı, herkese başarı dileklerinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.


Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi, yaptığı sunumunda; yazdığı ulusal ve uluslararası projeleri katılımcılarla paylaşarak, herkesin bu tür proje yazabileceğini; bunun için sadece kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurguladı. Şükran Öney Anaokulu Öğretmeni Özge Çelteği ise, öğretmen gözünden okul öncesi eğitimi değerlendirerek, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


Konferansın son sunumunu gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Zeynep Seda Çavuş, akademisyenin gözüyle okul öncesi eğitime ilişkin görüşünü ve düşüncelerini paylaştı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak bu tür etkinlikleri sık sık yapmayı planladıklarını dile getiren Dr. Zeynep Seda Çavuş, okul öncesi eğitiminin önemine değindi. Okul Öncesi Eğitimi bölümünde eğitim gören öğrencilerine yönelik yaptığı konuşmasında ise, çok önemli bir meslek seçiminde bulunduklarını belirterek, çocukları sevmeyen birisinin bu mesleği yapamayacağını vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:52
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserinin Yıldız Raketleri Belli Oldu
    1. Kayserinin Yıldız Raketleri Belli Oldu
    2. İstanbul, Huawei'nin teknoloji üssü oldu
    3. "Deniz yıldızları"nın hayallerini..
    4. Akar: "Hem erbaş ve erler hem bedelli..
    5. Baharın habercisi leylekler Ardahan’da
    6. Bahar gibi cilt için tüyolar
    7. "Fatih, huzurun kalbi olacak"
    8. "Fatih, huzurun kalbi olacak"
    9. AA Finans 2018 Büyüme Beklenti Anketi..
    10. Acar gazetecilerin başucu kitabı..
    11. Terör örgütleri sosyal medyada da..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: "Başta..
    13. Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Modern,..
    14. Excimer Lazer ile sağlığına kavuştu
    15. Yaşar, dolmuş şoförleriyle bir araya..
    16. Süper Lig 25 hafta maç programları |..
    17. Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Modern,..
    18. Yasin Kelebek Hırvatistan’a gidiyor
    19. Gaziantep’te şoke eden görüntüler
    20. Borsada gong kadın-erkek eşitliği için..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir