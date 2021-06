Okul öncesi eğitimin önemi ve insan varlığının üstünlüğü

İnsan doğduğu andan itibaren, fiziki ve ruhsal gelişmesi ve öğrenmesi başlıyor. Böylece eğitimin ve öğretimin yaşı yoktur. Çocuk bu özelliği dolayısıyle her bilgi ve eğitimi hemen kapar. Bu nedenle çocuğa ahlak, iman ve manevi bilginin öğretilmesi ve eğitimini vermek gerekiyor. Efendimiz “her çocuk fıtrat üzerine doğar” buyurmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de (Rum Suresi 30. Ayet) İnsanın Allah’ın yaratılışta verdiği fıtrat üzerine olduğu buyrulmaktadır. İnsan hem ruh hem beden olarak yaratılmıştır. Bu dünya yaşamında cismaniyet ağır basmaktadır. Çocuğa verilen bilgi ve eğitimin sadece sıfati ve dünyevi sınırlar içinde değil, insan yaratılış amacı ve özelliğine uygun verilmesi, yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Zira, varlıklar içinde insanın kendi yapısı ve varlığındaki özelliklerden ziyade, Allah’ın insan varlığını yaratmasındaki muradını ve arzularını düşünmek daha doğru olur.

İnsanın, Allah’ı tanımak, öğrenmek ve idrak etmek için bilgi ve eğitime ihtiyacı vardır. Bu bakımdan dünyaya gelen her insan, her an terakki ederek Allah’ı idrak etmeye doğru yol alır.

İnsan varlığı yaratılışın esas gayesidir. Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu üzere; İnsan varlıkların en şereflisi (ahseni takvim) olarak yaratılmış ve vasıflandırmış, âlemlere nazire olarak yaratılmıştır.(Tin Suresi)

Allah insanı kendisine “halife” yarattığı buyrulmaktadır.(Bakara Suresi 30)

Adem’e ruhumda nefes ettim. (Sad Suresi 72)

Mevlid’de beyan edildiği gibi,

“Hak Teala çün yarattı âlemi,

Kıldı Ademle müzeyyen alemi”

İnsan(Adem)en önemli varlıktır. Bu nedenle insanın eğitimi doğduğundan itibaren önemlidir.

Çocuğa okul öncesi verilecek eğitimle insan, kendisine özgüveni, Allah ile barışık, toplum ile uyumlu ve otonomisi gelişmiş bir birey özelliğini kazanacaktır.

Yeter ki çocuğa doğru bilgi ve eğitim verilsin. Nereden gelip dereye gittiğini öğrensin.