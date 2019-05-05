Okul Öncesi Eğitim Zirvesi Harbiye’de başladı

İstanbul’da bu yıl 3.’sü düzenlenen Okul Öncesi Eğitim Zirvesi, eğitim camiasının büyük ilgisi ve desteğiyle başladı. Türkiye’den ve dünyadan eğitimcileri bir araya getiren zirvede 2. Geleceğin Eğitimcileri Ödülleri de sahiplerini buldu.

Türkiye genelinde 6 binden fazla öğretmenin katılımcı olarak başvurduğu ve etkinlik boyunca bin 500 öğretmene ev sahipliği yapacak olan Okul Öncesi Eğitim Zirvesi İstanbul CRR Harbiye’de başladı. Eğitim dünyasının her açıdan masaya yatırıldığı, okul öncesi eğitimin öneminin vurgulandığı Zirve’de geleceğin eğitimcileri de belirlendi. Gelecek Eğitimde Derneğinin organize ettiği ve 8 farklı kategoride Türkiye genelinde yapılan 500 proje başvuru arasından seçilen geleceğin eğitimcileri ödüllerini aldı.

Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülü Şanlıurfa’ya gitti

Zirvede, Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülünün sahibi Şanlıurfa’dan Yaşam Sokağı Çıraklık Eğitimi Projesi ile Ayşegül Işık’ın oldu. Ödülünü İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’dan alan Işık, ödülünü geleceğin eğitimcilerine armağan ettiğini dile getirdi. Zirve’de 3 kurumsal, 8 bireysel olmak üzere toplamda 11 ödül sahiplerine takdim edildi.

Çevreci plaketler dikkat çekti

Uygulanabilir, sürdürülebilir, özgünlük, gibi kriterlerin incelendiği, projelerin okul öncesi öğretmenler için örnek olma durumunun göz önünde bulunduruldu. Ödül kazanan öğretmenlere İGA tarafından İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan iş makinelerin atıklarının sanata dönüştürülmesi ile oluşturulan özel bir plaket sunuldu. Bireysel ödüllerin sahipleri ise şöyle:

“Geleceğin Eğitimcisi Özel Ödülünü İlimkent Okulları Kurucusu Ayşegül Işık- Yaşam Sokağı Çıraklık Eğitim Projesi / Şanlıurfa

Yılın Yenilikçi Öğretmeni: Gülsen Mustafa Muzuri İlkokulu Müdür Yardımcısı Fulya Denizci - Ebeveyn Karnesi Projesi / İstanbul

Yılın Yardımsever Öğretmeni: Bozköy İlkokulu Müdür Yardımcısı Umut Furkan Dönmez - Hayalimdeki Oyuncak Projesi / Niğde

Yılın Çevreye En Duyarlı Okulu Ödülü: Esentepe İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Gamze Kılıç - Çöp Olmasın Oyuncağım Olsun Projesi / İstanbul

Yılın Paylaşımı Seven/Blog Yazarı Ödülü: Yunus Emre Anaokulu Okul Öncesi Öğretmeni Hülya Altun Bogoçlu / Miniminiyiz Projesi - Giresun

Yılın Okul Yöneticisi Ödülü: Papatyam Anaokulu Müdürü Seyhan Dedeler - Daha Yapılacak Çok Şey Var Projesi / Kahramanmaraş

Yılın Farkındalık ve Toplumsal Duyarlılık Projesi Ödülü: Cumhuriyet Anaokulu Okul Müdürü Nursel Ata Bir Çiçek Büyüt Bir Hayat Kurtar / Mersin

Yılın Çocuk Kitabı Yazarı Ödülü: Ayşegül Liman Kaban - Oyun Canavarı

Geleceğin Eğitimcileri Ödülleri’nde kurumsal kategoride ödüllerin sahipleri ise şöyle:

Türkiye’de Eğitime Katkı Yapan Okulu Ödülü: Bahçeşehir Koleji

Eğitimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü: İGA

Okul Öncesine Değer Katan Yenilikçi Eğitim Modeli Ödülü: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi.”