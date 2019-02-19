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Okul müdürüne pompalı tüfekle saldırı

Iğdır’da makamında pompalı tüfekle saldırıya uğrayan okul müdürü başından yaralandı.

19 Şubat 2019 Salı 12:15
Okul müdürüne pompalı tüfekle saldırı

Iğdır’da makamında pompalı tüfekle saldırıya uğrayan okul müdürü başından yaralandı.


Iğdır Merkez Suveren Ortaokul Müdürü Celal Çarklı, odasında pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Okul Müdürü Çarklı sabah okula geldikten sonra arkasından gelen A.D. isimli saldırgan tarafından açılan ateşle yaralandı. Başından yaralanarak yere düşen Çarklı’yı gören saldırgan pompalı tüfekle ikince kez ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.


Iğdır Merkez Suveren Ortaokul Müdürü Celal Çarklı, hiç tanımadığı bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradığını belirtti. Çarklı, "Hiç tanımadığım bir şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradım. Saldırı esnasında kendimizi yere attık. Saldırgan ikinci kez ateş ettikten sonra okuldan kaçtı. Saldırganı tanımıyorum ve herhangi bir kimseyle husumetim de yok. Ağır yaralanma durumum yok ama tüfekten çıkan saçmaların kaşımın üstüne isabet etmesi sonucu yaralandım. Kulaklarımda da duyumla ilgili bir sıkıntı var. Onun dışında çok şükür bir şeyim yok" dedi.


Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, "Olay şuanda jandarmaya intikal etmiş durumda. Olay araştırılıyor, detaylı bilgimiz henüz yok. Şahıs neden böyle bir davranışta bulundu durum nedir inceleniyor ve biz de takipçisi olacağız. Saldırıyı düzenleyen şahıs okulda bulunan öğrencilerimizin velilerinden birisi değil. Okul müdürümüzün durumu gayet iyi. Kendisinin sağlığı çok şükür iyi" şeklinde konuştu.


Saldırgan A.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, okul etrafında güvenlik önlemi alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:15
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