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Irak’ın başkenti Bağdat'da okul müdürü öğrencilere tekme tokat dayak attı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Karh semtinde bir okul müdürü öğrencileri tekme tokat dövdü.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:01
Irak’ın başkenti Bağdat'da okul müdürü öğrencilere tekme tokat dayak attı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Karh semtinde bir okul müdürü öğrencileri tekme tokat dövdü.

 

Irak’ın başkent Bağdat’ın Karh semtinde, Okul Müdürü Ş.T. öğrencileri cetvel, kitap, tekme ve tokatla darp etti. Öğrencilere küfürler de savuran müdür hakkında soruşturma başlatıldı.

 

Okul müdürünün öğrencileri darp ederken cep telefonuyla gizlice çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde okul müdürünün sıraya dizdiği öğrencileri tekme tokat dövdüğü, küfür ettiği anlaşılıyor.

 

Öte yandan Bağdat Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü Ş.T. hakkında soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:01
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