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Gündem Okul müdüründen Boğaziçi çağrısı! Rahatsız oldular
Gündem

Okul müdüründen Boğaziçi çağrısı! Rahatsız oldular

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'daki bir lise müdürünün çağrısı bazı çevreleri rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:28:00 - 2021-02-07 14:33:05
Okul müdüründen Boğaziçi çağrısı! Rahatsız oldular

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasına karşı provokatif eylemler devam ediyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürü Muhsin Şen, öğrencilerine Boğaziçi'ndeki provokasyona ilişkin bilgilendirici bir mesaj yolladı.

Şen, Boğaziçi Üniversitesine destek eylemlerini “ülke genelinde huzursuzluk yaymak” olduğunu belirtti. Şen tarafından öğrencilere gönderilen o mesaj şöyle:

“Sevgili öğrencilerimiz, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan öğrenci olaylarını ülke geneline yayıp huzursuzluk, kaos, kargaşa çıkarmak isteyen guruplar masum ve olayı tertemiz değerlendiren siz evlatlarımızı bu sürecin içerisine çekerek ülke genelinde çıkartmak istedikleri kargaşanın alt yapılarını okulumuz öğrencileri üzerinden oluşturma çabası tespit edilmiştir, sizleri bu tarz devlet karşıtı eylemlerin içerisinde olmamanız ve yaşınız itibarıyla görmüş olduğunuz eğitim öğretim sürecinin içerisinde olmanız temel amacımız ve amacınız olmalıdır. Geleceğimizin teminatı sizlerin geleceğini farklı unsurlarla işgal ve meşgul eden bu yapılardan uzak tutmak eğitimci olarak bizlerin temel görevidir.”

Açıklamadan rahatsız oldular

Okul müdürü Muhsin Şen'in açıklaması Eğitim İş Sendikası'nı rahatsız etti.

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