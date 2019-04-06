Okul müdürü trafik kazasında yaşamını yitirdi

Okul müdürü trafik kazasında yaşamını yitirdi06 Nisan 2019 Cumartesi 13:23
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Fatih Kaplan (28) idaresindeki 33 AHK 41 plakalı otomobil, Sarıkamış-Erzurum kara yolunun Karakurt Çeşmesi mevkinde Mutlu Taştemir'in kullandığı 76 DS 616 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Sarıkamış Çardakçatı Köyü İlkokulu Müdürü olan Mehmet Fatih Kaplan yaşamını yitirdi.
Kaplan'ın cansız bedeni Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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