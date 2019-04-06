Okul müdürü trafik kazasında yaşamını yitirdi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti. Mehmet Fatih Kaplan (28) idaresindeki 33 AHK 41 plakalı otomobil, Sarıkamış-Erzurum kara yolunun Karakurt Çeşmesi mevkinde Mutlu Taştemir'in kullandığı 76 DS 616 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, Sarıkamış Çardakçatı Köyü İlkokulu Müdürü olan Mehmet Fatih Kaplan yaşamını yitirdi. Kaplan'ın cansız bedeni Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.