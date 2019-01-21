Okul müdürlüğü sınavı ne zaman? Okul müdürlüğü sınavı tarihi açıklandı mı?

Okul müdürlüğü sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk yönetmelikte değişiklik yaptıklarını belirterek önümüzdeki Nisan ayında yöneticilik sınavının yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yönetici atama sınavına ilişkin olarak geçen hafta bir yönetmeliği değişiklik yaptıklarına vurgu yaparak "Nisan ayında bir yöneticilik sınavı yapılacak. Bu güzel ve nitelikli bir sınav olacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek" dedi.

Bakan Selçuk, programda sık sık öğretmen ve yönetici eğitimine vurgu yaptı. ABD ve Kanada'daki, belirli bir süre geçtikten sonra, diplomanın çok fazla önemli olmayan uygulamasına atıfta bulundu.