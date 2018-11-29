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Okul müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenciye hapis cezası

Adana'da devamsızlığını silmeyen okul müdür yardımcısını çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan lise öğrencisine, 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi

29 Kasım 2018 Perşembe 15:27
Okul müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenciye hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da 83 günlük devamsızlığını silmediği iddiasıyla tartıştığı müdür yardımcısını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan lise son sınıf öğrencisi, 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.A. (18) ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki okul müdür yardımcısı İhsan Ağca'nın gelmediği duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek M.A'nın 20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi, verilecek kararda yaş indirimi uygulanmasını, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin ise uygulanmamasını talep etti.

Sanık M.A. ise okula evinin uzak olması nedeniyle her gün iki minibüsle gidip geldiğini, bundan dolayı da derslere geç kaldığı günler olduğunu anlattı.

Müdür yardımcısının gecikme durumunda kendisini derse almadığını ileri süren M.A, şöyle devam etti:

"Devamsızlıktan sadece benim sınıfta kaldığımı öğrendim. Babam okula geldi. İhsan hoca devamsızlık durumunu düzeltmemekte ısrar etti. Babam bu yüzden beni dövdü. Benimle aynı durumda olanların devamsızlığının düzeltildiğini, sınıfta kalmadıklarını öğrendim. İhsan hoca ile görüştüm, yardımcı olmasını istedim. Devamsızlıktan diğer öğrencilerin geçirildiğini söyleyince 'onları kim geçirdiyse seni de geçirsinler' diyerek küfür etti. Kendimi kaybettim. Bıçakla saldırdım."

Mahkeme heyeti, sanık M.A'ya 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi. Sanık, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi'ndeki Medine Müdafii Fahreddin Paşa İmam Hatip Lisesi'nde 2 Haziran 2017'de yaşanan olayda, öğrenci M.A, tartıştığı okul müdür yardımcısı İhsan Ağca'yı bıçakla yaralamıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:27
  1. Duruşma
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