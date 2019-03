Okul müdiresini vuran polis hakkında karar verildi

Bursa’da çocuklarının eğitim gördüğü okulun müdiresi ile müdür yardımcısını silahla vurarak yaralayan polis memuru hakkında karar verildi. Güvenlik kamerasına da an be an yansıyan olayla ilgili mahkeme polis memurunu 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık polis son sözünde “Üzgünüm, tahrik ettiler” dedi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda meydana geldi. Polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.

Olaydan sonra polis memuru İlhan Ö. gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürmek suçundan 2 müebbet hapis istemiyle dava açılan İlhan Ö’nün tutuklu yargılamasına devam edildi. Duruşma savcısının hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istediği İlhan Özcan’la ilgili karar verildi.

Karar duruşmasına tutuklu sanık, taraflar ve taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık polis memuru Özcan, “Üzgünüm ama beni tahrik ettiler. Böyle olmasını ben de istemezdim. Öldürme kastım yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın son sözlerinin ardından kararını verdi. Sanık polis memuru Özcan’a okul müdiresi Tülay Taş’a karşı işlediği eylem sebebiyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Eylemin ağır olması ve sanığın polis memuru olması sebebiyle ceza arttırılarak 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanık hakkında müdür yardımcısı Sinan Delibaş’ı yaralamak suçundan da 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Toplamda kasten adam öldürmek suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığa herhangi bir indirim uygulanmadı.