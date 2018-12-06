THY- Euroleague
0553 313 94 23

Okul maçlarında da artık VAR sistemi kullanılıyor

Süper Lig'de bu sezon devreye giren Video Hakem Uygulaması (VAR), Denizli Acıpayam'daki Alcı Mahallesi'nde oynanan ortaokul maçlarına da kullanılıyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 08:03
Okul maçlarında da artık VAR sistemi kullanılıyor

Denizli Acıpayam'daki Alcı Ortaokulu'nda düzenlenen turnuvada VAR uygulanıyor. Öğrenciler futbol oynarken bir pozisyonda itiraz edilince hakem, saha kenarlarındaki cep telefonlarından çekilen görüntüleri izleyerek karar veriyor. Alcı Mahallesi'ndeki 114 öğrenci ve 16 öğretmenin bulunduğu okulda öğretmenler, öğrencilere okulu sevdirmek için düzenlenen futbol maçlarında Süper Lig'deki maçlarda uygulanan VAR sistemini kullanıyor. Okulun bahçesinde düzenlenen futbol turnuvası maçlarında tartışmalı pozisyonlarda itirazların önüne geçmek isteyen öğretmenler bu uygulamayı başlattı.

Öğrenci hakem VAR uygulamasına gidiyor

Maç başlamadan önce öğretmenler tarafından sahanın 3 ayrı noktasına elinde cep telefonu bulunan öğrenciler yerleştiriliyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte öğrenciler cep telefonuyla görüntü kaydetmeye başlıyor. Karşılaşma sırasında okul öğrencilerinden olan hakemin verdiği karara itiraz gelmesi durumunda, öğrenci hakem VAR uygulamasına gidiyor. Hakem sahanın kenarındaki öğrencileri yanına çağırıp, öğretmenleriyle birlikte pozisyonun tekrarını görüntülerle izledikten sonra kararını veriyor. Okuldaki maçlarda yapılan VAR uygulaması öğrenciler tarafından da büyük beğeni topluyor. Maçta hakemlik yapan öğrencilerden Denizkan Demirhan, uygulamanın işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Denizli Acıpayam'daki

Ortaokul öğrencisi hakem, "Süper Lig'deki sistem olan VAR uygulaması bizim maçlarda da var. Böylelikle maçlarımızda oyunlarımız güzelleşiyor. Oyuncular itiraz edince görüntülere bakıyoruz, ona göre karar veriyoruz" dedi. Mevlüt Duran ve Berkay Gök isimli öğrenciler ise, VAR uygulamasının okuldaki maçlarda yapılmasının heyecanını yaşadıklarını söylediler. Türkçe Öğretmeni Ali Alper Savuran, amaçlarının okulu öğrenciler için daha eğlenceli bir yer haline getirmek ve severek gelmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Okulumuzda düzenlediğimiz futbol turnuvalarında çocuklara heyecan yaratmak ve hatalı kararların önüne geçmek için Süper Lig'deki VAR uygulamasını kendi çapımızda başlattık" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 08:03
  1. Denizli
  2. VAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    1. KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın,..
    2. Hatıralarını yaz güzel abi! Yok, abi!..
    3. Kendimi öğrenci yerine koydum; işte..
    4. Ekmeğe zam yok!
    5. 280 bomba kayıp
    6. FETÖ'nün kritik ismi Romanya'da..
    7. Bu mu yeni CHP
    8. Kara yollarında durum
    9. “Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'i..
    10. Kriz çıkartacak hamle! Dünya devinin..
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne..
    13. Okul maçlarında da VAR sistemi..
    14. Türkiye'den izin talep edecekler.....
    15. Çinli Huawei'nin yöneticisi "İran..
    16. İsrail'i şoke eden karar! Onaylandı
    17. Allah'a küfreden soytarı görevden alındı
    18. İrlanda'dan İsrail'i şoke eden onay!..
    19. O ilimizde 4. ölüm! Sayı yükseliyor
    20. FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok!..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler