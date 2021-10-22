'Okul Kütüphanesi için ücretsiz kitap talebimiz var'

Ben Antalya’nın Finike İlçesinde bulunan Eroğlu Nuri İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Yusuf YILMAZ. Okulumuz, yeni açıldığından dolayı az sayıda kitabın bulunması ve 280 öğrenci olması nedeniyle yoğun kitap talebinin oluşması nedeniyle yardımınıza ihtiyaç duyduk. Kütüphane oluşturmak için öğretmenler tarafından 2 set kitap satın almak ile kütüphane kurma yolculuğuna çıktık. Öğrencilere yönelik kitap kumbarası kampanyaları düzenledik. Ancak yeterli sayıda kitap elde edemedik.



Malumunuzdur ki; bir kitap bir çocuk, bir çocuk bir gelecek demektir. Sizlerden istek ve temennimiz bizlere ortaokul seviyesinde hikâye, roman, masal kitapları göndermeniz ve bu sayede okul kütüphanemizi zenginleştirmektir. Çocuklarımız, heyecanla sizlerden kitap beklemektedir. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.

Adres: Eroğlu Nuri İmam Hatip Ortaokulu (Alt bina) Yeşilyurt Mahallesi, Şahin Tepesi Caddesi No:57, 07040 Finike/Antalya Okul Müdürü Telefonu: 0506 417 26 90 İlhan Sevim-Yusuf Yılmaz: 0531 674 51 07 [email protected] (Okul İletişim) [email protected]