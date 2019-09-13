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Okul Korkusu İçin Neler Yapmalı?

Gazetemiz okurlarından M. Emin Karabacak, ‘Okul Korkusu İçin Neler Yapmalı?’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:21
Okul Korkusu İçin Neler Yapmalı?

Bağımlı kişiliğe sahip çocukları okul başlamadan ayrılığa, bağımsızlığa yavaş yavaş alıştırmak gerekir. Hiç ayrılığa alışmamış çocuğa okul açılınca haydi tek başına okula demek çocukta büyük sıkıntılara neden olabilir. Onun için çocuğu ayrılığa alıştırılırken güvence verilmesi ve güvenin de yerine getirilmesi gerekir. Okul açılmadan önceki hafta seminer döneminde çocukla birlikte okul gezilebilir. Gezi sırasında öğretmeniyle tanışma, okuyacağı sınıfı görmenin yanı sıra çocuğa okul kuraları, sınıf kuralları, arkadaşlık ilişkileri hakkında bilgiler verilmelidir. Okulla ilgili güzel şeyler anlatılmalıdır. Bu nasihat türünde olmamalıdır. Başka bir ifadeyle okula neden gitmesi gerektiği emredici ve ricacı bir dille değil de yumuşak bir dille anlatılmalıdır. Çocuğa okul ve öğretmen hakkında doğru olmayan olumsuz şeyler anlatılmamalıdır.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:21
  1. sınıf kuralları
  2. arkadaşlık ilişkileri
  3. okul

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