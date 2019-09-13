Okul Korkusu İçin Neler Yapmalı?

Bağımlı kişiliğe sahip çocukları okul başlamadan ayrılığa, bağımsızlığa yavaş yavaş alıştırmak gerekir. Hiç ayrılığa alışmamış çocuğa okul açılınca haydi tek başına okula demek çocukta büyük sıkıntılara neden olabilir. Onun için çocuğu ayrılığa alıştırılırken güvence verilmesi ve güvenin de yerine getirilmesi gerekir. Okul açılmadan önceki hafta seminer döneminde çocukla birlikte okul gezilebilir. Gezi sırasında öğretmeniyle tanışma, okuyacağı sınıfı görmenin yanı sıra çocuğa okul kuraları, sınıf kuralları, arkadaşlık ilişkileri hakkında bilgiler verilmelidir. Okulla ilgili güzel şeyler anlatılmalıdır. Bu nasihat türünde olmamalıdır. Başka bir ifadeyle okula neden gitmesi gerektiği emredici ve ricacı bir dille değil de yumuşak bir dille anlatılmalıdır. Çocuğa okul ve öğretmen hakkında doğru olmayan olumsuz şeyler anlatılmamalıdır.