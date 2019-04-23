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Okul koridorundan floor curling sahası, peynir bidonu, kapı kolu ve betondan curling topu

Okul koridorundan curling sahası, peynir bidonu kapı kolu ve betondan curling topu yaparak turnuvaya hazırlanıyorlar.

23 Nisan 2019 Salı 07:18
Okul koridorundan floor curling sahası, peynir bidonu, kapı kolu ve betondan curling topu

Okul koridorundan curling sahası, peynir bidonu kapı kolu ve betondan curling topu yaparak turnuvaya hazırlanıyorlar.


Erzincan’da ilk defa flor curling sporu ile tanışan Hocabey TOKİ Ortaokulu öğrencileri okul idaresi tarafından kendi imkanları ile hazırlanan floor curling sahası ve topları ile floor curling oynuyor.


Okul Sporları Federasyonu tarafından okul sporları kapsamına alınan floor curling sporu ile Erzincan’da ilk defa tanışan öğrenciler okul idaresi tarafından kendi imkanları ile hazırlanan saha ve toplarla müsabakalara hazırlanıyor. Erzincan’da floor curling sahası olmaması sebebi ile okul idaresi tarafından okul koridorunda floor curling sahası yapıldı. Floor curling topları ise tulum peyniri kutusuna beton konularak ve kapı pencere kollarından yapıldı. Öğrenciler yeni tanıştıkları bu spor branşında başarılı olması için destek bekliyorlar.


Öğrenci Helin Baysan, “İlk başta duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Ondan sonra hocamız bize anlattı. Çok sevdik. Oynadık. Hocamız takım oluşturdu. Ondan sonra bize kuralları öğretti. Hocamız buraları çizdikten sonra bizde oynadık” dedi.


Öğrenci Rümeysa Şentürk, “Bizim müdürümüz ilk adını bize getirdiğinde ben adını bile okuyamıyordum. Bilmiyordum bu sporu daha önce de hiç oynamamıştık. Sonra kendi imkanlarımızla bunları yaptık ama elimiz alışmadığı için gerçek şeylerde olmadığı için bunlarla alışmadık henüz. Ama gerçek malzeme olsa daha iyi oynarız” diye konuştu.


Okul Müdürü Özgür Orhan’da, “Biz Hocabey TOKİ ortaokulu olarak alternatif sporlarla öğrencilerimize başarı duygusunu yaşatmaya çalışıyoruz. Daha önceden bizim çim hokeyimiz vardı. Ragbimiz vardı. Bu sene de oryantring ve curlinge önem verdik. Şimdi de curling de öncelikle buna nereden başladık. Beden eğitimi öğretmenimiz bunun seminerine gittiğini söylemişti. Aklımda kalmıştı. Okul sporlarına eklenince bizde okulumuzda etkinlik olarak başlayalım ve müsabakalara katılalım diye hep birlikte öğretmenimiz ile düşündük. Son olarak personelimiz ile birlikte nasıl bir saha yapabiliriz diye düşünürken Erzincan’ın da tulum peyniri meşhur evlerimizde de tulum peyniri kutusu olduğu için bunu bir deneyelim dedik. Zeminde gidiyor mu gitmiyor mu bir baktık. Sonradan da personelimiz Engin Usullu’ya teşekkür ediyorum. Bunları malzememizi hazırladı. Ve öğrencilerimiz severek, eğlenerek bu oyunu oynamaya başladılar. Sivas’ta bir müsabakamız olacak. Orada da öğrencilerimize başarılar diliyorum. Beden eğitimi öğretmenimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 07:18
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