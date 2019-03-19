0553 313 94 23

Okul kantininden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması neticesinde okul kantininden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı.

19 Mart 2019 Salı 13:37
Okul kantininden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışması neticesinde okul kantininden hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Kahta İlçesi Girne Mahallesinde bulunan Girne Orta Okulu ve GAP Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okul kantinine giren M.K. (19) ve A.Y. (19) isimli şahıslar içeride bulunan bilgisayar, bir miktar para, flaş belleği çaldı. Hırsızlık yapan şahıslar yakalanmamak için okulun güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak okuldan uzaklaştı.


Kahta İlçeEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri titiz bir çalışma yaparak olayı gerçekleştiren şahısları tespit etti. Daha sonra şahısları yakalayan polis ekipleri ifadeleri alınan şahısları adli makamlara sevk etti.


Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altını tahtından etti! Rekor fiyata ulaştı
    1. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    2. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    3. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    4. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    5. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    6. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    7. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    8. Dündar’dan gönül yolculuğu
    9. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    10. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    11. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    12. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    13. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    14. Polisin ölümüne neden olan sürücü..
    15. Ambarlar tarihi yansıtıyor
    16. Eski Tunceli Belediye Başkan..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    18. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    19. Dünyaca ünlü kitap dizisi Türkçeye..
    20. Kardiyoloji Uzmanı Eser Acar ’Yılın..
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı