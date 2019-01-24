0553 313 94 23

Okul kantininde üzerine kaynar su dökülen öğrencinin davasında karar

İzmir'in Çeşme ilçesinde üzerine semaverdeki kaynar su dökülen öğrencinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 2 kantin işletmecisi ve okul müdürüne 11 ay 20 gün ile 16 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi

24 Ocak 2019 Perşembe 14:09
Okul kantininde üzerine kaynar su dökülen öğrencinin davasında karar

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde kantin işletmecisi çift ve okul müdürü, öğrencinin üzerine semaverdeki kaynar su dökülerek yaralanmasına sebep oldukları gerekçesiyle 11 ay 20 gün ile 16 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 4 Aralık 2018'de görülen davanın gerekçeli kararında sanık ve müşteki ifadelerine yer verildi.

Tutuksuz sanık Mehmet Kemal V, 1999 yılından beri kantin işlettiğini, iyi niyetinin kurbanı olduğunu, çocuklarla iletişiminin herkes tarafından bilindiğini kaydederek, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Derya V. ise kantinde eşine yardım ettiğini belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yargılanan okul müdürü Meral D. de mağdur çocuğun annesinin okulda öğretmenlik yaptığını ve olay günü çocuğunu kantinde bırakarak hastaneye gittiğini iddia ederek, "Çocuğu tek başına 'kantin işleten sanıklar ilgilenir' diye okulda bırakmış. Hatta ilgilenmelerini de ona söylemiş." ifadelerini kullandı.

Yaralanan öğrenci A.T.K'nin babası, olayla ilgili sorumlu herkesten şikayetçi olduklarını ifade etti.

Bilirkişi raporunda okul müdürü Meral D'nin ilgili yönetmelik gereği kantin için gerekli risk analizini yaptırmadığından asli kusurlu, kantin işletmecileri Mehmet Kemal V. ve eşi Derya V'nin de mutfağın kapısını kilitli tutmadıkları ve mağdurun girmesine göz yumdukları, bu sebeple dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları kanaatine varıldığı belirtildi.

Hakim, okul müdürü Meral D. ve kantin işletmecisi Mehmet Kemal V'nin 16 ay 20 gün, sanık Derya V'nin de 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

- Olay

Çeşme ilçesinde 2015 yılında 11 yaşındaki öğrenci A.T.K, okul kantininde bulunan semaverdeki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralanmış, vücudunun büyük bölümünde doku kayıpları meydana gelmişti.

Okul müdürü ve 2 kantin işletmecisi hakkında "taksirle yaralamaya neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:09
  1. okul kantini
  2. öğrenci
  3. Semaver
  4. yaralanma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    2. Spot piyasada elektrik fiyatları
    3. Brüksel'de öğrencilerden çevre..
    4. Şanlıurfa'da yeni gelin dehşeti!..
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Vatandaşa çifte müjde! İndirim geliyor
    7. Siverek'te şiddetli soğuklar, kumru..
    8. HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları..
    9. "Hayvan Hakları Çözüm Çalıştayı"
    10. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    11. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    12. En fazla kazandıran BES fonları
    13. En fazla kaybettiren BES fonları
    14. BES fonu istatistikleri
    15. Kategorilerine göre en fazla..
    16. Kategorilerine göre en fazla..
    17. En fazla kazandıran yatırım fonları
    18. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    19. Genelkurmay çatı davası
    20. Yatırım fonu istatistikleri
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu