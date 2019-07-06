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Okul idarecileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da okul idarecileriyle sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11
Okul idarecileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan’da okul idarecileriyle sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında Erzincan Lisesi Toplantı salonunda Temel Eğitim Şube Müdürü Abdullah Şahin, ortaokul müdür ve müdür yardımcılarının katılımı ile sene sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün toplantıda; "İçinde bulunduğumuz bu hafta ortaokul öğrencilerinin liseye geçiş aşaması tercih döneminde olduğu için okullara önemli görevler düşmektedir. Öğrencilerin hayatlarını şekillenmesinde bu dönem çok büyük önem arz etmektedir. Teknik anlamda beceriye sahip öğrencilerin akademik anlamda başarılı olamayacağı okullara yönlendirilmemesi, mesleki ve teknik eğitim veren okullara yönlendirilmesine özen gösterilmelidir. İlimizdeki tüm okulların karnesinin çıkarılacağını, her yönden okulların değerlendirilerek iyi ve kötü yönleri belirlenecektir. Bu karneleri online işlemler modülüne girilen veriler oluşturacaktır. Kitap okumanın önemli olduğu bakış açısını geliştirdiği, perspektif oluşturduğu ve akademik başarıya muazzam bir katkısı olduğu veriler ile belirlenmiştir. Bu nedenle kitap okumaya verilen önem devam edecektir. Liseler arası ve ortaokullar arası yarışmalarda artık Türkiye derecelerinin alınması gerekli. 2023 eğitim vizyonu ile ilgili olarak vizyon temel amacı okunarak bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapmalıyız" dedi.


Toplantıda; 2018-2019 eğitim- öğretim yılının genel değerlendirilmesi, okul karneleri üzerinden okulların yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi, 2023 eğitim vizyonuna uygun okullarımızın yaptığı çalışmalar, okulların sosyal etkinlik, TÜBİTAK ve e-twinning projelerinin değerlendirilmesi, okul-aile işbirliği açısından okulların değerlendirilmesi, kodlama, robotik eğitim, stem ve dil eğitimi projelerinin değerlendirilmesi, okullarımızın kitap okuma sayılarının değerlendirilmesi, beyaz bayrak, beslenme dostu ve eko okul sertifikası alan okulların değerlendirilmesi, tasarım beceri atölyeleri, kardeş okul, eğitimde başarı halkaları projesi,LGS, destekleme ve yetiştirme kursları, okullarda şube oluşturulurken il standardının altına düşülmemesi ve boş şubelerin müdürlüğe bildirilerek silinmesinin sağlanması, yaz tatilinde okul, bina ve donatılarının bakımının yapılarak yeni eğitim-öğretime hazırlanması, yaz tatilinde okul giriş-çıkışlarının güvenlik açısından denetim altında tutulması, okul web sitelerinin güncel tutulması, karşılığı olmayan logo ve linklerin kaldırılması konuları görüşüldü.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:11
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