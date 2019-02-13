Okul hizmetlisine uyuşturucu kullanımını özendirmeden adli kontrol Samsun’da sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir ilkokulda görevli hizmetli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da sosyal medya hesabında uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir ilkokulda görevli hizmetli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ilkokulda hizmetli olarak görev yapan M.S.’yi sosyal paylaşım sitesinde kenevir bitkisi fotoğrafı paylaşıp uyuşturucu maddeyi özendirdiği iddiasıyla gözaltına aldı. M.S.’nin evinde yapılan aramada 4,27 gram esrar ve 0,51 gram kenevir tohumu ele geçirildi. M.S., "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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