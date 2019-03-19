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Okul hırsızları tutuklandı

Sultangazi'de okullardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 kişi tutuklandı.

19 Mart 2019 Salı 11:14
Okul hırsızları tutuklandı

Sultangazi'de okullardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 kişi tutuklandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat ile 10 Mart arasında ilçedeki eğitim kurumlarından yapılan 5 ayrı hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan eğitim kurumlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 18 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüphelilerin adreslerine düzenlediği baskında 13 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 dizüstü bilgisayar ile 200 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11 tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bu arada, hırsızlık yapılan bir okulun güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin okula girdiği, bir odadan ellerinde bilgisayar ve poşetlerle çıktığı ve okul kapısından atlayarak kaçtığı görülüyor.

 

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:14
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