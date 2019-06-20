Okul gıdası logosunun detayları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2 Ocak’ta imzalanan protokol kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocaklarında satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde okul gıdası logosu bulunacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile okul gıdası logosunun özellik ve kullanım detayları belli oldu. Buna göre okul gıdası logosu, Tarım ve Orman Bakanlığından işletme kayıt/onay belgesi alan gıda işletmecileri tarafındanOkul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı’nda belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılabilecek. Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağı’nda yer alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için okul gıdası logosu kullanılamayacak. Okul gıdası logolu ürünleri satan gıda işletmecileri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar, genelgede yer alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksi’ne de uygun olacak. Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde de okul gıdası logosu yer alacak. Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilemeyecek.

Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapının en geniş yüzeyi 80 santimetrekareden büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, 25 ile 80 santimetrekare arasında olanlarda 2 santimetre ve 25 santimetrekareden küçük olanlarda 1,5 santimetre olacak. Okul gıdası logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller, etikette kullanılan zeminle kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak.

Okullarda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç bakanlığın 2’şer temsilcisinden oluşan komisyonca alınacak.