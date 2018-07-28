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Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü

İstanbul Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:12
Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü

Sancaktepe'de bir okulun duvarı çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Okulların kapalı olması olası bir faciayı engelledi.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Gazi Yücel Sokak’ta da 2 katlı bir binanın yanında bulunan inşaatın temelinde şiddetli yağmur nedeniyle dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:12
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