0553 313 94 23

Okul çıkışında cinayet davasında karar

Bahçelievler'de aynı lisede okuduğu 15 yaşındaki Mert Emre Karagöz'ü okul çıkışında pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki M.K, "kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

27 Haziran 2019 Perşembe 11:11
Okul çıkışında cinayet davasında karar

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de aynı lisede okuduğu 15 yaşındaki Mert Emre Karagöz'ü okul çıkışında öldürdüğü iddia edilen aynı yaştaki M.K'ya 20 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan suça sürüklenen çocuk sanık M.K. ile öldürülen Mert Emre Karagöz’ün babası Nihat Karagöz ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen baba Nihat Karagöz, olayın planlı ve kasıtlı bir eylem olduğunu ifade ederek, "Olayı yapan kişinin okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. Daha sonra da silahı sakladığı bir gerçektir. Planlı yaptığı apaçık ortadır. Çocuğum bunu hak etmemişti." dedi.

Cumhuriyet Savcısı Hikmet Gültekin, M.K’nin Mert Emre Karagöz’ün "çocuğu tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son savunması sorulan M.K, silahı silahlara olan merakı ve asker uğurlamalarında kullanmak üzere aldığını, bu silahla ne Mert Emre Karagöz’ü ne de başkalarını vurup öldürmeyi düşünmediğini savunarak, "Suç işlemek istemedim. Olay günü tesadüfen yolda görünce arkadaşlarıyla yaptıkları aklıma geldi. Sinirlendim, onu korkutmak istedim. Bu gayeyle yanına giderek ateş ettim. Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Nasıl olduğunu anlamadım. Çok pişmanım. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum." diye konuştu.

Mahkeme, M.K’yi Mert Emre Karagöz’ü av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. M.K’nin eyleminde tasarlama unsurunun oluşmadığı kanaatine varan mahkeme, bu maddenin ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, M.K. suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğundan, yaşının küçük olması, suçun işleniş biçimi ve suç kastının yoğunluğunu dikkate alarak, cezayı 20 yıla düşürüp sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma bittikten sonra Mert Emre Karagöz’ün annesi Nurgüzel Karagöz, "Ceza verirken çocuk da silahı alırken çocuk muydu? Benim masumumun kanı yerde kaldı. O bir kişiyi değil, 5 kişiyi öldürdü. Beni öldürdü, ağabeyini öldürdü, ablasını öldürdü, babasını öldürdü. Hepimizi öldürdü. Ben pırlanta gibi üç tane evlat yetiştirdim. Bu adalet değil." ifadelerini kullandı.

- İddianameden 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 15 yaşında olan, suça sürüklenen çocuk M.K'nin, 7 Kasım 2018'de pompalı tüfekle aynı okulda okuduğu maktul Mert Emre Karagöz'ü, üç kez ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Tespit edilemeyen bir nedenle M.K'nin husumet beslediği maktulü, yapmış olduğu plan çerçevesinde, satın aldığını iddia ettiği pompalı tüfekle tasarlayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, pompalı tüfeğe de ulaşılamadığı kaydedildi.

İddianamede, M.K'nin, "çocuğu veya beden, ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:11
  1. 15 yaşındaki Mert Emre Karagöz
  2. Bahçelievler
  3. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E-5 yanyolunda büyük yangın! Trafik durduruldu
    1. E-5 yanyolunda büyük yangın! Trafik..
    2. Pompalı tüfekle arkadaşını öldüren..
    3. Ayak topuklarındaki çatlakları..
    4. Büyükşehirin yetenek avcıları iş..
    5. Merkel yine titrerken görüntülendi
    6. 58 metre ve 15 ton ağırlığındaki..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli..
    8. 3 yıl geçti ilk ödemeler yapıldı
    9. Rektör Köse, Vali Yazıcı’yı ziyaret..
    10. Ataşehir'de engelli vatandaşların..
    11. Trump’tan Hindistan’a gümrük uyarısı
    12. Türk kirazına uluslararası lezzet..
    13. Burak Özçivit, Romanya'da..
    14. Uluslararası Af Örgütünden İran'a..
    15. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    16. Altındağ’da rengârenk yıl sonu
    17. E-devlet de engelsiz olacak
    18. Yıldızlar Yatırım Holding'in büyüme..
    19. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    20. Hatay’da yolcu otobüsü tırla çarpıştı:..
    21. Çiftçi ilacı değiştirdi, arı ölümleri..
    22. Milli atletlerin hedefi Avrupa'da..
    23. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
    24. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucu..
    25. Seçim sonrası Gökçeada’da turizm..
    26. Hakkari Belediyesinden ağaç temalı..
    27. İnşaat malzemelerinde ihracat 23..
    28. Kütahya’da geçen yıl bin 449 trafik..
    29. TİKA’dan Afrika ülkesi Komorlar’da..
    30. Anne sütü ve emzirmeyi destekleyen..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu