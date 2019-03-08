Okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı Samsun’da bir lise öğrencisi okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı.

Samsun’da bir lise öğrencisi okul çıkışı tartıştığı genci bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.E.Y., okul çıkışı karşılaştığı M.C.A. (19) ile tartıştı. Tartışmanın üzerine lise öğrencisi A.E.Y.’nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.C.A. sağ ve sol karın boşluğundan yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.C.A. ameliyata alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan lise öğrencisini yakalamaya çalışıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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