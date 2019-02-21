Okul çevresinde uyuşturucu satanlara operasyon

Gaziantep’te okul çevrelerinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akdere İlkokulu civarında yapılan operasyonda H.R. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir adet kağıda sarılı vaziyette eroin maddesi ile İ.K. isimli şüpheli şahsın üzerinde de 2 adet kağıda sarılı vaziyette eroin maddesi ve bir adet alüminyum folyoya sarılı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahısların üzerilerinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından elde dildiği değerlendirilen 140 TL para ile bir adet de kurusıkı tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.R. ve İ.K. isimli şüpheli şahıslar yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.