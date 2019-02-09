Okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Ülke genelindeki okul çevreleri ile servis araçlarında yapılan denetimlerde bin 733 araç ve sürücüsüne ceza kesildi, 2 bin 670 aranan kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 48 bin 673 personelin katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerinin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanması amaçlandı.

Polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 31 bin 600 okul servis aracından 208'ine "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamaktan", 84'üne "emniyet kemeri takmamaktan", 55'ine "fazla yolcu taşımaktan" ve bin 386'sına diğer ihlallerden olmak üzere toplam bin 733 araç ve sürücüsüne ceza kesildi.

Eksikliği tespit edilen 243 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Ekiplerce 15 bin 845 okul çevresi ile yakınındaki park ve bahçe, metruk bina ve 26 bin 630 umuma açık mekan kontrol edildi, 198 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimler sırasında okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 362 bin 202 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Sorgulama sonucu, 2 FETÖ/PDY, 24 uyuşturucu imal ve satışı, 12 cinsel suçlar, 63 yaralama, 31 hırsızlık,18 dolandırıcılık, 25 tehdit, 10 hakaret, 2 bin 261 yoklama kaçağı-bakaya ve 224 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 670 aranan kişi yakalandı. Ayrıca 5 kayıp çocuk da bulundu.

Yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 17 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 126 mermi/fişek ve 6 kesici/delici alet, 61 gram eroin, 385 gram esrar, 81 gram sentetik uyuşturucu, 15 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 752 paket kaçak sigara ele geçirildi.