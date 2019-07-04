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Okul bahçesindeki trafo yıkıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde, Boyalıca İlkokul bahçesine 1991 yılında yapılan trafo yıkıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
Okul bahçesindeki trafo yıkıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde, Boyalıca İlkokul bahçesine 1991 yılında yapılan trafo yıkıldı.


Boyalıca İlkokulu’nun bahçesindeki tehlike arz eden trafo yıkıldı. Yıkım Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Boyalıca çalışanları tarafından yapıldı. Boyalıca Muhtarı Hüseyin Mersin, "Trafonun kaldırılmasında ve yıkımında emeği geçen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil, AK Parti ilçe yönetimine ve yıkımda emeği geçen her kesime teşekkür ederim" dedi.


Okul Müdürü Habip Ay, "Trafo okula gelen öğrenci ve öğretmenler için tehlike arz ediyordu. Kaldırılmasına çok memnun olduk" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:40
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