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Okul bahçesindeki tehlike arz eden ağaçlar için kesim kararı

Adana’nın Kozan İlçesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan ve tehlike arz eden yaşlı çam ağaçları için kesim kararı alındı.

09 Temmuz 2019 Salı 13:35
Okul bahçesindeki tehlike arz eden ağaçlar için kesim kararı

Adana’nın Kozan İlçesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan ve tehlike arz eden yaşlı çam ağaçları için kesim kararı alındı. Kesilecek yaşlı çam ağaçlarının yerine yeni zeytin fidanları dikileceği kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Kozan Gazi İlköğretim Okulu Bahçesinde bulunan ve tehlike arz eden yaşlı çam ağaçlarının durumunu görüşmek üzere basın mensupları ile bir araya gelen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, Şube Müdürleri ve Okul Müdürü Serdal Kara okulun bahçesinde bulunan ve uzun yıllardır dokunulmayan çam ağaçlarının kesilerek yeniden yerine zeytin fidanları dikileceğini kaydettiler.


Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam; “Okul Müdürümüz Serdal Kara’nın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda okulumuzun bahçesinde bulunan yaşlı çam ağaçlarını yerinde inceledik. Yaptığımız incelemeler sonucunda bu ağaçların okul tavanında ve okulun çevresinde önemli derecede kirlenmeye neden olduğu, bunun yanı sıra hemen okulumuzun arka kısmında bulunan trafo ve evler ile okula olası bir fırtına durumunda devrilmesi ile birlikte büyük ölçüde hem okulun çevresine hem okula hem de öğrencilere zarar verebileceğini düşünerek ilgili makamlarla da gerekli yazışmaları yaparak ağaçların kesim kararını aldık. Yapılan kesimlerin ardından okulumuzun bahçesine çam ağacı yerine tehlike arz etmeyen Zeytin fidanları ekmeyi düşünüyoruz” dedi.


Okul bahçesinde bulunan 11 adet çam ağacının yerine 12 adet belirli aralıklar ile zeytin fidanı dikileceği kaydedildi.


Öte yandan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Kozan Gazi İlköğretim Okulunda devam eden yaz kurslarında sınıfları da gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:35
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