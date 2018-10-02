Mersin'de okul bahçesindeki Mustafa Kemal büstü çalındı

Kavaklı Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlkokulu bahçesinde bulunan Mustafa Kemal büstü, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yerinden sökülerek alındı.

Durumu fark eden okul idarecilerinin haber verdiği polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Temin edilen yeni Mustafa Kemal büstü, okul bahçesindeki kaideye konuldu.