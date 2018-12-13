Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışının ardından bir okulun bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza uygulandı.

Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde akşam 2 aracın drift yapmasını okulun güvenlik kamerası kaydetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kamera kayıtlarını inceleyip, araçlardan birinin plakasını tespit etti.

Sürücü R.B'ye 5 bin 10 lira para cezası uygulayan ekipler, sürücünün ehliyetine el koydu, aracını iki ay trafikten men etti.

İkinci aracın tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ziya Akkaya, AA muhabirine, "Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uyguladık. Sürücünün aracı 2 ay trafikten men edildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu." dedi.

Akkaya, ilçede 80 ayrı noktada MOBESE ile kayıt yapıldığını ifade ederek, "İlçemizde halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak için çalışma yapıyoruz. 80 güvenlik kamerası ile 24 saat kayıt yapıyoruz. Bu kayıtlar her zaman inceleniyor. Bu kayıtlarda İlçemizde drift yapan, spin atan, ters yön yol ihlali, çift sıra park yapan, trafikte telefon kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit ettiğimiz zaman cezai işlem uyguluyoruz." diye konuştu.