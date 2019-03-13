Okul bahçeleri renklendirildi Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı.

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte, kış aylarının geride bırakılmasının ardından Isparta kent merkezindeki okul bahçelerinde sahaların çizgi düzenlemesi ve boyama çalışmaları yapıldı. Okul yöneticileri Özel İdare’nin yaptığı çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.