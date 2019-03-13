Okul bahçeleri renklendirildi
Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı.13 Mart 2019 Çarşamba 15:27
Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından okul bahçelerinde çizgi ve boyama çalışmaları başlatıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte, kış aylarının geride bırakılmasının ardından Isparta kent merkezindeki okul bahçelerinde sahaların çizgi düzenlemesi ve boyama çalışmaları yapıldı.
Okul yöneticileri Özel İdare’nin yaptığı çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.
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