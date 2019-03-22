Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin tanıtımı yapıldı

Kocaeli’de yurtlarda kalan öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için gerçekleştirilen projeyle bin 250 öğrenci, 3 kategoriden oluşan 6 kitaptan ikisini okuyarak rakipleriyle yarışacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının KYK Kocaeli İl Müdürlüğü ile ortaklaşa organize ettiği “Okudukça Güzelleşecek Dünya” konulu ödüllü yarışma öncesi tanıtım gecesi yapıldı. Tanıtım gecesinde renkli görüntüler oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve KYK Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için hayata geçirilen “Okudukça Güzelleşecek Dünya” projesi ile bin 250 genç kitap okuyarak yarışacak. Yurtlarda kalan öğrencilerin okuma alışkanlığına katkıda bulunmak, sahip oldukları entelektüel birikimlerini zenginleştirmelerine yardımcı olmak için düzenlenen yarışma öncesindeki tanıtım gecesi düzenlendi. Tanıtım gecesine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürleri, KYK Kocaeli İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtların müdürleri ve yurtlarda kalan yaklaşık bin 250 öğrenci katıldı. Gecede yarışma için belirlenen kitaplarda dağıtıldı.

Öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren ünlü yazar Tarık Tufan yazar olmak ve Edebiyat üzerine bilgiler aktardı. Zaman zaman salonda gülüşmeler yaşanırken Tufan’ın kendi hayatından da örnekler vererek gerçekleştirdiği söyleşide öğrenciler keyif aldı. Tarık Tufan, “Edebiyatın, romanın ve anlatının gerçekliği bizim günlük hayatımızın gerçekliğinin, üzerimizdeki bütün tutsaklıklarından kurtuluş biçimidir. Edebiyat, roman, anlatı ve masal bir özgürleşme biçimidir. Doğal olarak Zülfikar’a, Düldül’e, devin karşısındaki genç çocuğa, o masalı anlatan prensese inanmak bizi zihnen özgürleştiren şeylerdir. Edebiyatın insan zihninde ve ruhunda bizim hayal dediğimiz gerçeklerinden, bütün zincirlerinden arındırmak gibi hayati bir rolü vardır. ‘Neden edebiyat okuyoruz?’ sorusuna verebileceğim tek cevap ‘Hayatta kalabilmek içindir’” dedi.