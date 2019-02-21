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Okuduğu yazıdan etkilenen restoran işletmecisi, bir haftalık gelirini felçli hayvanlara bağışladı

Giresun’da bir restoran işletmecisi olan Ahmet Bal, sosyal medya da okuduğu bir yazıdan etkilenerek bir hafta boyunca kazandığı hasılatı İstanbul Silivri’de felçli ve ölümcül hastalık taşıyan hayvanlar için kurulan ENCANDER adlı derneğe bağışladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:32
Okuduğu yazıdan etkilenen restoran işletmecisi, bir haftalık gelirini felçli hayvanlara bağışladı

Giresun’da bir restoran işletmecisi olan Ahmet Bal, sosyal medya da okuduğu bir yazıdan etkilenerek bir hafta boyunca kazandığı hasılatı İstanbul Silivri’de felçli ve ölümcül hastalık taşıyan hayvanlar için kurulan ENCANDER adlı derneğe bağışladı.


İşletme sahibi Ahmet Bal, restorana gelen müşterilerine hesap ödeme sırasında başlattığı kampanyadan bahsediyor ve ödemeyi İnternet bankacılığı üzerinde derneğin hesap numaralarına havale yaptırıyor. Eğer internet bankacılığı kullanmayan müşteriler olursa da kendi hesabından parayı havale ederek yardımcı oluyor.


Kampanya’ya nasıl başladığı ve ilk tepkilerin nasıl olduğu İHA’ya anlatan Bal, amacının bakıma muhtaç olan hayvanlara destek sağlamak olduğunu söyledi.



Sosyal medya da okuduğu bir yazıdan etkilenerek kampanyaya başladığını belirten Bal, “Sosyal medya’da Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (ENCANDER) diye bir hayvan koruma ve sahiplendirme derneğinin yazısını okuduğumda 400’e yakın hayvanın bakımını yapmakta zorlandıklarını ve derneğin kapanma aşamasına geldiğini duyunca önce kendi maddi imkanlarımla yardım gönderdim. Daha sonrada böyle Giresun çapında insanları dateşvik etmek amacıyla bir kampanyaya başladık” dedi.



Şu ana kadar olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Bal, “Kampanyayı duyan buraya gelmeseler bile derneğin hesap numaralarını isteyen arkadaşlara gönderiyoruz. İnşallah ayın 28’ne kadar güzel geçerse zaman zaman böyle kampanyaları da yapmak istiyorum ifadelerini kullandı.



Hesap ödeme işleminin nasıl olacağını da anlatan Ahmet Bal, “Buraya gelen müşteriler hiç bir şey yapmayacak, sadece ne yiyecek, ne içecekse siparişini verecek oturacak ve hesap zamanı bizim vereceğimiz sıralamasına göre yardım bekleyen derneğin hesabına gönderecek eğer kendileri internet bankacılığı kullanmıyorsa bizim hesaplarımız aracılığı ile anında ödemeyi yapıp makbuzunu kendisine vereceğiz” şeklinde konuştu.



Yemek için restorana gelen müşteri Muharrem Öztürk, uygulamanın diğer işletmelere örnek olacağını belirterek şöyle devam etti:


“Alamet Restorana yemek için geldik ve yemeğin ardından hesap ödemek için geldiğimizde ödeyeceğimiz hesabın böyle bir hayvan severler derneğine bağış olarak gideceğini öğrendik. Biz de buna böyle katkıda bulunduğumuz için çok memnun olduk. Umarım ki daha çok firmalar, işletmeler bu konuya duyarlılık göstererek bir yardımda hayvanlar için onlarda destek olurlar.”

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:32
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