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Okuduğu duayı beğenmeyip imamı darp ettiler

Mersin’de bir mahallede yaptığı dua nedeniyle camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğrayan, yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
Okuduğu duayı beğenmeyip imamı darp ettiler

Mersin’de bir mahallede yaptığı dua nedeniyle camiye giderken 4 kişinin saldırısına uğrayan, yüzde 95 görme engelli 58 yaşındaki imam Ekrem Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. Herkesi içine alan bir dua olur" dedi.


Yaşadıklarını anlatırken duygulanan 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, "Bu olayların evveli var. O köye çok büyük hizmetler yaptım. Yeri geldi ağladım, yeri geldi güldüm orada. Orada çok büyük bir cami yaptık, önderlik yaptım. Çoluğumla çocuğumla omuzladık orayı" dedi.


Başka bir ilçede görev yapmasına rağmen seçimlerden bir süre sonra daha önce 26 yıl görev yaptığı Çukurkeşlik Mahallesindeki yeni muhtarın yemek davetine katıldığını ve Kur’an okuyup dua ettiğini dile getiren Yıldız, ancak geçen Cumartesi günü ‘Yaptığın duadan memnun musun’ denilerek kendisiyle eski muhtarın taraftarları arasında tartışma çıktığını söyledi.



"Sandalyeyle yüzüme vurdular"


Yıldız, o gün camiye geldiği esnada kendisine yapılan saldırıyı şöyle anlattı:


"Bana ‘Ekrem Hoca geçen yapmış olduğun duadan memnun musun’ dediler, ‘neden memnun olmayayım, çok güzel oldu, Allah kabul etsin’ dedim. ‘Erkekseniz gelin, bu köyde Kur’an okuyun, bir daha dua yapın da görelim’ dedi. Bir Müslümanın soracak olduğu bir soru değil bu. ’Abi sen de bir yemek çıkart, sana da okuruz’ dememe rağmen bu o kadar ileriye gitti ki; bana saldırdılar. ‘Bir daha söyler misin o sözü’ dedikten sonra sandalyeyi yüzüme yapıştırarak beni oraya düşürdüler. Ne olduğunu ben de bilemedim. Besmele çekip oturduğumu hatırlıyorum."



"Bizim duamız Allah rızası için herkesi içine alan bir duadır"


Yaptığı dua ile ilgili de konuşan imam Yıldız, "Bizim duamız her zaman vatanımız ve milletimiz için olur. ‘Vatanımız ve milletimizi gelecek herhangi bir tehlikeden FETÖ’den, DEAŞ’tan, PKK’dan muhafaza eyle yarabbi. Ordumuza güç kuvvet ver, karada, havada güçlü kıl’ diye dua ederiz. Bizim duamız Allah rızası için herkesi içine alan bir duadır" şeklinde konuştu.


Aldığı darbelerden dolayı halen doktora gidip geldiğini, sol gözü ve çevresinde ağır tahribat oluştuğunu da aktaran Yıldız, hukuki işlemlerin de devam ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
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