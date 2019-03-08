OKÜ'de "Kadınlar Günü" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) kadın çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

OKÜ tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla OKÜ Lezzet Vadisi'nde düzenlenen geleneksel kahvaltı programında OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, kadın personelleriyle bir araya geldi.

Etkinliğe, Türk'ün yanı sıra eşi Prof. Dr. Zeynep Türk, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Genel Sekreter Mustafa Sadıkoğlu ile üniversitenin kadın personelleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Murat Türk şunları kaydetti:

"Evinde anne, iş yerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolü olduğu ortadadır. Türkiye’de eğitimde, çalışma hayatında hedeflerinin peşinde koşan umutlarını kaybetmeyen hayatta bir kurtarıcı bile beklemeden kendilerinin kurtarıcısı olduğunu bilen tüm kadınlarımızın her şeyden önce bir anne olarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ahlak, edep ve terbiye dâhilinde yetiştirerek topluma birer faydalı fert olmaları yolunda gösterdikleri gayret ve fedakârlık her şeyin üstünde ve takdire şayandır.

Kurtuluş Savaşında birçok kahraman Türk kadınının cephelerde savaştığı gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de bir kez daha kadınlarımız en ön safta kahramanlık destanı yazmışlardır, minnettarız. Tarih boyunca din, vatan ve bayrak uğruna şehit olan tüm kadınlarımıza Allah’tan rahmet diler, gazilerimize minnettarlığımızı sunarız."

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mezunlar Derneği (OKÜMDER) kadın yöneticileri de kahvaltıya katıldı. OKÜMDER tarafından hazırlanan hediyeler üniversitenin kadın personellerine verildi.