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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuyan ailesine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın  Christchurch kentindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü  hastanede hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan'a başsağlığı  diledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuyan ailesine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, vefat eden  Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan ile telefonla görüştü.

Christchurch Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tuyan'ın  vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Oktay, kardeşi Yahya Tuyan'a başsağlığı  ve sabır diledi.

Oktay, Zekeriya Tuyan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda  gerekli işlemlerin yapıldığını, devletin her zaman şehit ailesinin yanında  olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:12
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