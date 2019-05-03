Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Tuyan ailesine başsağlığı telefonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, vefat eden Zekeriya Tuyan'ın kardeşi Yahya Tuyan ile telefonla görüştü. Christchurch Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tuyan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Oktay, kardeşi Yahya Tuyan'a başsağlığı ve sabır diledi. Oktay, Zekeriya Tuyan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapıldığını, devletin her zaman şehit ailesinin yanında olduğunu ifade etti.

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