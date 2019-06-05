0553 313 94 23

Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile Kayışdağı'ndaki Darülaceze'yi ziyaret etti

05 Haziran 2019 Çarşamba 20:41
Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kızı Fatma Zehra Oktay ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayışdağı'ndaki Darülaceze'ye ziyarette bulundu.

Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Oktay, Kayışdağı'nda bulunan Darülaceze'yi ziyaret ederek, hasta ve yaşlılarla sohbet etti.

Oktay'a kızı Fatma Zehra Oktay'ın yanı sıra, Darülaceze Müdürü Reşit Taşkın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bina bahçesinde huzurevi sakinleri ile bayramlaştı, sağlık sorunları olan iki darülaceze sakinini de odalarında ziyaret etti. Oktay, huzurevi sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Oktay, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklama, Darülaceze'yi ziyaret ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Huzurevilerimiz bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Burada aslında geçmişle gelecek arasındaki köprünün ne olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda geçmişimizi de görüyoruz. Bütün tarih şu anda onların hafızasında, koca yaşanmış yıllar. Ziyaret etmek, onlarla birlikte olmak, bizi bambaşka bir dünyaya götürüyor. Gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğim an ile ayrıldığım an arasında dünyalar kadar fark var. Herkesin ayrı bir dünyası, hikayesi var ama hep birlikte bir Türkiye'yiz. Cumhurbaşkanımız hep söylüyor. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Muhteşem bir hizmet. Hepsi de duacı. Bu dualar bizi geleceğe dimdik taşıyacak inşallah. Bayramınızı tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sohbet ettiği Darülaceze çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 20:41
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Darülaceze
  3. Ramazan Bayramı
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramda çocukları bombalayan 'Rus ayısı' tolerans istiyor! Türkiye'nin tavrına üzülmüşler
    1. Bayramda çocukları bombalayan 'Rus..
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    3. ABD Başkanı Trump, İrlanda'da
    4. Denizde akıntıya kapılan 2 çocuk..
    5. Su bisikleti alabora oldu, dakikalarca..
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    7. Batman Çayı'nda akıntıya kapılan genç..
    8. Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik..
    9. Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti
    10. Kafası balkon korkuluğuna sıkışan..
    11. Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin..
    12. Seyir halindeki otomobil yandı
    13. "Milletimin değerlerini iyi bilirim"
    14. Eroğlu: Başta Yunanistan pek çok ülke..
    15. Tokat’ta trafik kazası: 4 yaralı
    16. Sudan'da muhaliflerden "sivil..
    17. Otomobile giren yaramaz kediyi itfaiye..
    18. Çatak’ta bayramlaşma
    19. Buffon, PSG'den ayrılıyor
    20. "Mossad sahte bilgi üretiyor"
    21. Kuşadası’nda kilometrelerce araç..
    22. Programdan programa koşan Yargıtay'ın..
    23. Fransa’da kuyumcuda silahlı soygun
    24. Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran..
    25. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman’dan..
    26. Yayladağı’nda sınırın sıfır noktasında..
    27. Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı
    28. Ereğli’de iki otomobil çarpıştı:1 ölü,..
    29. Ilıkan: “Çevre bilinci sözde kalmasın”
    30. Muğla’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor