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Başkan Yardımcısı Oktay'dan 'Ahed Tamimi' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi'nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin'in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum" dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 20:28
Başkan Yardımcısı Oktay'dan 'Ahed Tamimi' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör devleti İsrail’in zulmüne karşı duran Ahid Et-Temimi'nin özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Ahed Tamimi’nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin’in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, İsrail'in serbest bıraktığı Ahid et-Temimi'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "İsrail’in zulmüne karşı duran Ahed Tamimi nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ahed Tamimi'nin şahsında bütün Filistin halkını selamlıyor, Filistin'in özgürlüğüne vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 20:28
  1. Ahed Tamimi
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. terör devleti İsrail
  4. Ahid Et-Temimi

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