Oktay: Şanlıurfa'ya gelen turist sayısını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe, adeta tarihin sıfır noktası, kadim bir anıt ve tapınma amacıyla insan eliyle yapılmış olan en eski ibadet yeri." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihin sıfır noktasında Türkiye’nin sahip olduğu kıymetli bir kültürel mirasın daha turizme kazandırılmasına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bu coğrafya yazının, tarihteki ilk kentlerin ve devletlerin ortaya çıktığı, uygarlığın başlangıç noktasıdır." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz bölge, Fırat ve Dicle’nin bereketiyle beslenmiş, tarihin ilk yerleşim yerlerinden birisidir. Göbeklitepe, 12 bin yıl öncesine ışık tutarak, Anadolumuzun uygarlık tarihindeki yerini tüm dünyaya gösteriyor. 1963 yılından bu yana titizlikle yürütülen arkeolojik çalışmalar neticesinde tarihin en eski anıtı ve ibadethanesinin yanı başımızda, Şanlıurfamız'da olduğunu öğrendik. Hazreti İdris’ten Hazreti Eyyüp’e, Hazreti İbrahim’den Hazreti Elyesa’ya, Hazreti Şuayip’ten Hazreti Yakup’a nice peygamberin yaşadığı bu güzel toprakların bir inanç merkezi olduğu biliniyordu ancak tarihin ilk tapınağının bu topraklarda bulunması tarihin seyrini tamamen değiştirmiştir."

- "Asırlık kadim kentlerimizin de turizmi güçlenecektir"

Oktay, çalışmalara göre insanlık tarihinde ilk tarım faaliyetleri ve yerleşik yaşama geçişin burada gerçekleştiğini anlattı.

Oktay, "Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha eski olan Göbeklitepe, adeta tarihin sıfır noktası, kadim bir anıt ve tapınma amacıyla insan eliyle yapılmış olan en eski ibadet yeri. İnsanlık tarihinin yeniden yorumlanmasına neden olan Göbeklitepe ile insanlık tarihi açısından böyle kıymetli bir hazineyi turizme kazandırmak ve herkesin ziyaret etmesini sağlamak için bir süredir yürütülen gayretli çalışmalar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın zat-ı devletlerinin liderliğinde 2019, Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu adımların sadece Türkiye’nin tarihi zenginliği açısından değil, insanlık tarihi açısından da son derece önemli olduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılacak çalışmalarla, Şanlıurfa’nın yanı sıra Mardin, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki asırlık kadim kentlerimizin de turizmi güçlenecektir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Adıyaman’daki Nemrut Dağı ile Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri gibi diğer kültürel miras alanlarımızın da bu vesileyle yerli ve yabancı ziyaretçilere daha iyi şekilde tanıtılması mümkün olacaktır.

Medeniyetimizin maddi ve manevi birikimini gelecek kuşaklara aktarmanın yolu, tarihi değerlerimizi korumaktan geçer. İnsanlar ve devletler gelip geçmiştir ama tarihin somut mirasları günümüze ulaşmıştır."

Tarihin bugüne ulaşan izlerinin, medeniyetin ve kültürün bu topraklara vurduğu birer mühür olduğunu ifade eden Oktay, "Bu büyük medeniyet hazinesine yakışır şekilde davranmak, kültür, sanat ve mimari alanda altına imza atacağımız yeni eserlerle tarihimize layık olmak istiyoruz. 2023 yılında Şanlıurfa’ya gelen turist sayısını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Turizm atılımı, Şanlıurfa’ya katma değer sağlayacak, ekonomisini canlandıracak ve Şanlıurfa’yı zenginleştirecektir." diye konuştu.

Oktay, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere insanlık tarihinin kıymetli hazinesi Göbeklitepe'yi açığa çıkararak millete kazandırılmasında emeği geçen tüm arkeolog, tarihçi ve araştırmacılara şükranlarını sunduğunu dile getirerek, yurt içinden ve dışından tüm vatandaşları Göbeklitepe’yi ziyaret ederek, insanlık tarihine tanıklık yapmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.