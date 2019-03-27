Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Katar Ulusal Müzesi'nin açılış törenine katıldı- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, açılışın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a müzeyi gezdirdi

DOHA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Katar Ulusal Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesinin ardından Doha sahilindeki Corniche Tören Alanı'na geçti. Tören, Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin alandaki yerini almasıyla başladı. Emir Temim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve törene katılan diğer ülke temsilcileriyle tokalaştı. Katar ulusal marşının söylenmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Konuşmasının sonunda müzenin açılışı gerçekleştiren Emir Temim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a müzeyi gezdirdi, müze hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Emir Temim tarafından katılımcılar onuruna verilen yemeğe katıldı.

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