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Oktay, gurbetteki Yozgatlılarla telekonferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- İstanbul'da vatandaşlarımızın oy hakkının takipçisi olacağız. Bunu bir demokrasi mücadelesi olarak sonuna kadar götüreceğiz"- "Dertleriniz bizim derdimiz, mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Siz iyi olursanız biz iyi oluruz. Sizin tırnağınıza zarar gelirse bu bizim vücudumuzu felç eder, ızdırabını hissederiz. Sık görüşemiyoruz belki ama sıkıntılarınızı takip ediyor, çözümü için çalışıyoruz"

26 Mayıs 2019 Pazar 00:40
Oktay, gurbetteki Yozgatlılarla telekonferansla görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İstanbul'da vatandaşlarımızın oy hakkının takipçisi olacağız. Bunu bir demokrasi mücadelesi olarak sonuna kadar götüreceğiz." dedi.

Oktay, Almanya'nın Elchingen şehrinde Avrupa Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından verilen iftar yemeğine katılan hemşehrileriyle telekonferans aracılığıyla sohbet etti.

Avrupa'daki hemşehrileri ile güzel bir akşamda birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Oktay, hemşehrilerinin Ramazan ayını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını hemşehrilerine ileten Oktay, Yozgatlıları bir arada birlik ve dayanışma içinde gördüğü için bahtiyar olduğunu belirtti.

Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından İstanbul'da yeni bir sürecin başladığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Oradaki milletvekillerimiz size süreci anlatmışlardır. Her şey bitti derken İstanbul'da her şey yeniden başlıyor. İstanbul'daki güzel haberleri 23 Haziran sonrasında sizlerle paylaşacağız. İstanbul'da vatandaşlarımızın oy hakkının takipçisi olacağız. Bunu bir demokrasi mücadelesi olarak sonuna kadar götüreceğiz. YSK bir karar verdi. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çalışma yapıyoruz. Binali Bey'i kısmet olursa 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olarak görmeyi arzuluyoruz. Sizler Avrupa'dasınız ama gönlünüz Yozgat ve Türkiye ile. Buradaki tanıdıklarınız, eşleriniz, dostlarınız aracılığıyla sizlerin de desteğini istiyoruz."

Hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki Yozgatlılar ile sonuna kadar birlikte olduklarını anlatan Oktay, "Dertleriniz bizim derdimiz, mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Siz iyi olursanız biz iyi oluruz. Sizin tırnağınıza zarar gelirse bu bizim vücudumuzu felç eder, ızdırabını hissederiz. Sık görüşemiyoruz belki ama sıkıntılarınızı takip ediyor, çözümü için çalışıyoruz." diye konuştu.

Oktay, hemşehrilerinin yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz ise mübarek günlerde Türkiye'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini ifade etti.

Gönüllerin bir olduğunu ifade eden Filiz, "İstanbul veya Türkiye'nin genelinde bir şey olsa, bir şehidimiz olsa biz burada yanıyoruz. Sizin gibi bir hemşehrimizin bizleri unutmadığını bu şekilde görmek bizi cesaretlendiriyor. Yozgat Valimiz ve Yozgat milletvekilimiz, il başkanımız Yozgat'ı buraya taşıdılar. Çok güzel bir gün geçirdik. İlginiz için teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:40
  1. Avrupa Yozgatlılar Federasyonu
  2. Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
  3. telekonferans

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