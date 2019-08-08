Fuat Oktay Denizli'deki bilançoyu açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde şuan itibariyle 5 kişinin yaralı olduğunu, can kaybının olmadığını açıkladı.08 Ağustos 2019 Perşembe 16:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde şuan itibariyle 5 kişinin yaralı olduğunu, can kaybının olmadığını açıkladı.
Oktay şunları söyledi:
''Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumdadır. Tekrar yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Can kaybımız yok, şu ana kadar 5 vatandaşımız yaralı...''
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