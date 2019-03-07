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Oktay: "ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?"

07 Mart 2019 Perşembe 10:46
Oktay: "ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?"

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:46
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