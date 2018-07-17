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Oktar'ın sorgusu başladı! 30 soru soruldu

30'u aşkın suçlama ile gözaltına alınan Adnan Oktar'ın sorgusu başladı.

17 Temmuz 2018 Salı 21:52
Oktar'ın sorgusu başladı! 30 soru soruldu

Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşi ifade alma aşamasına geçildi. 

Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamalari reddetti, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı. Bu arada Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvuran 35 çocuk da Oktar'dan şikayetçi oldu. 

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:52
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