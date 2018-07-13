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İşte Adnan Oktar'n köşkündeki 10 mikro dalga fırının sırrı

Adnan Oktar'ın köşkünde çeşitli yerlere özenle konmuş tam 10 tane mikrodalga fırın olduğu öğrenildi. Oktar ve örgüt üyelerinin bu fırınları olası bir operasyonda hard diskleri ve telefonları yakmak için kullanmayı planladığı belirtildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:16
İşte Adnan Oktar'n köşkündeki 10 mikro dalga fırının sırrı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada hemen her gün yeni şaşırtıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "A’dan Z’ye Adnan Oktar Operasyonu" başlıklı yazısında çarpıcı detaylar aktardı.

ÜZERİNE AİT HİÇBİR ŞEY YOK

Adnan Oktar için "üzerine hiç bir şey yok. Ne bir tapu, ne bir fatura kaydı, ne bir telefon. Oktar bütün harcamalarını müritleri üzerinden yapıyor." diye yazan Alçı, örgütün bilinmeyenlerini köşesinde paylaştı:

İSRAİL DESTEĞİ

(...) Hep bir efsane gibi anlatılan İsrail desteği iddiasının aslı astarı olup olmadığına da baktım. Tespit edilen ciddi ilişkiler var, bürokratlar ve din adamları ile düzenli görüşme trafiği ve onlar üzerinden gelen paralar mevcut. İsrail’den Türkiye’ye para sokma limiti 20 bin dolar. Örneğin 10 kişi Oktar’ı ziyarete  geliyor ve 200 bin dolar getiriyormuş.

(...) En büyük bağışçısı da Kudüs konusunda Trump’ı teşvik eden milyarder Sheldon Adelson. Yani hem İsrail hem de ABD’deki siyonist lobilerle ilişki mevcut.

ÖRGÜTÜN 2. İSMİ KİM?

Gözaltı kararı çıkarılan 235’in 178’i yakalandı. Bütün ağır toplara ulaşıldı. Dün Fatih Altaylı, Tarkan Yavaş’ın Oktar’dan bile önemli olduğunu yazdı, evet Yavaş örgüt içinde önemli ama operasyonu yürütenlere göre 2'nci isim o değil, 2'nci isim Oktar’ın yanında arabada yakalanan Didem Ürer.

KÖŞKTE NEDEN 10 MİKRODALGA FIRIN VARDI?

Öğrendiğim ilginç bir detay da operasyonda köşkte ele geçen 10 mikrodalga fırın. 99’daki operasyonun travması ile önlem olarak bu fırınları köşkün çeşitli yerlerine yerleştirmişler. Olası bir operasyonda hard diskleri ve telefonları yakmayı planlıyorlarmış ancak başaramamışlar.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:16
  1. nagehan alçı
  2. adnan oktar

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