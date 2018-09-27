0553 313 94 23

Oktar’ın 30 yıllık müridiydi! Örgütün İsrail bağlantılarını itiraf etti

Adnan Oktar'ın kara kutusu olarak bilinen Ece Koç'un dün gece saatlerinde Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği açıklandı. 30 yıldır Oktar’ın müride olarak yanında bulunan Ece Koç Oktar'ın başta İsrail olmak üzere ABD ve FETÖ ile bağlantıları hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:40
Oktar’ın 30 yıllık müridiydi! Örgütün İsrail bağlantılarını itiraf etti

Adnan Oktar örgütünün uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç’un itirafçı olduğu ve 78 sayfa ifade verdiği öğrenildi.

ÇOCUĞUNU 25 YILDIR GÖRMÜYORDU

30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un Adnan Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.

ÖRGÜTÜN YURTDIŞI BAĞLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAFLAR

Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ

Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.

AVUKATLAR ARACILIĞIYLA ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR

İfadesinde, Adnan Oktar'ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 10:40
  1. Adnan Oktar
  2. Ece Koç
  3. tahliye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu?
    1. Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek..
    2. Özgürlük katilin değil mazlumun hakkıdır
    3. Türkiye'ye ilk kez kasırga geliyor!..
    4. Çin'de 9 öğrenciyi öldüren saldırgan,..
    5. Ermenistan 16 yaşındaki Umut Ali..
    6. FETÖ'nün sözde 'il ablası'na 10 yıl..
    7. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor..
    8. Putin'i zora sokacak görüntüler!..
    9. Bahçeli, o ismi yeniden aday gösterdi
    10. Erdoğan araya girmişti... Umut Ali..
    11. Malatya'da lise öğrencisi Gamze'den 3..
    12. Saadettin Aslan Karaisalı belediye..
    13. Trabzonspor'dan tarihi "Türk Lirası"..
    14. Uber'e 148 milyon dolarlık ceza kesildi!
    15. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    16. Karadeniz’de palamut bereketi!
    17. Yaptıkları zulüm yanlarına kâr kaldı
    18. Suudi Arabistan'dan 'İdlib' açıklaması!
    19. Sıcak çatışma! O terörist yaralı..
    20. Fenerbahçe, Ayew’in bonservisini..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir