Oktar’ın 30 yıllık müridiydi! Örgütün İsrail bağlantılarını itiraf etti
Adnan Oktar'ın kara kutusu olarak bilinen Ece Koç'un dün gece saatlerinde Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği açıklandı. 30 yıldır Oktar’ın müride olarak yanında bulunan Ece Koç Oktar'ın başta İsrail olmak üzere ABD ve FETÖ ile bağlantıları hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi.27 Eylül 2018 Perşembe 10:40
Adnan Oktar örgütünün uluslararası lobi faaliyetlerinden sorumlu kadın imamlarından Ece Koç’un itirafçı olduğu ve 78 sayfa ifade verdiği öğrenildi.
ÇOCUĞUNU 25 YILDIR GÖRMÜYORDU
30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un Adnan Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.
ÖRGÜTÜN YURTDIŞI BAĞLANTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ İTİRAFLAR
Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi.
TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ
Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.
AVUKATLAR ARACILIĞIYLA ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR
İfadesinde, Adnan Oktar'ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi.
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