Oktar’ın evi ilk kez içeriden görüntülendi

Adnan Oktar’ın tutuklanmasının ardından Kandilli’de bulunan villasının ruhsatsız olan bölümleri yıkılmıştı. Yapılan yıkım çalışmasının ardından mal sahibi villaya gelerek bahçede çevre düzenlemesi yaptı.

Villanın ruhsatlı olan ve yıkılmayan bölümleri ise ilk kez içeriden görüntülendi.

Adnan Oktar’ın yatak odası, misafirlerini kabul ettiği salon, banyo ve koridorlar kameralara yansıdı.