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Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar barınağa gönderildi

Adnan Oktar'ın yaşadığı villanın bahçesindeki köpekler ile tavus kuşları, polis  ekipleri koordinesinde Üsküdar Belediyesi ekiplerince barınağa götürüldü.

12 Temmuz 2018 Perşembe 22:12
Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar barınağa gönderildi

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasının bahçe kapısındaki mühür polis  ekiplerince söküldü.

İçeride metal dedektörle arama yapan ve yerleşkede incelemelerde  bulunan polis, bahçedeki farklı alanlarda çelik halata iplerle bağlanmış  köpekleri ve 2 tavus kuşunu Üsküdar Belediyesi ekiplerine teslim etti. Villanın girişinde bulunan bir köpek de yine ekiplerce alındı.  Operasyon sonrası sahipsiz kalan köpekler ile tavus kuşları, Üsküdar Belediyesi  Hayvan Barınağı'nda koruma altına alındı.

Bu arada, operasyon sırasında evin bahçesinde kalan bir araç tutanakla  sahibine teslim edilirken, lüks marka bir cip de çekiciye yüklenerek götürüldü.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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