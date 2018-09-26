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Oktar'ın 30 senelik kara kutusu itirafçı oldu

Oktar'ın kara kutusu Ece Koç'un dün gece Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği öğrenildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
Oktar'ın 30 senelik kara kutusu itirafçı oldu

Adnan Oktar örgütü cezaevinde çözülmeye devam ediyor. Oktar'ın 30 yıllık müridi Ece Koç itirafçı oldu ve örgütü deşifre eden 78 sayfa ifade verdi. Koç'un dün gece Silivri Cezaevi'nden tahliye edildiği öğrenildi.

30 yıldır örgüt içerisinde bulunan Ece Koç'un Adnan Oktar'ın talimatları doğrultusunda eşinden ayrıldığı ve çocuğunu 25 yıldır görmediği ortaya çıktı. Dün Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen Ece Koç, 25 yıldır görmediği oğluna kavuştu.

ÖNEMLİ İTİRAFLAR

Yeni Asır'ın haberine göre; Örgütün İsrail, ABD ve FETÖ bağlantıları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ece Koç Türkiye'ye gelen İsrailli hahamlarla ilgili itiraflarda bulunduğu öğrenildi.

TURNİKE SİSTEMİ VE KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARA TACİZ

Öte yandan Ece Koç'un 27 sayfalık ifadesinde örgütün turnike sistemi, kadınları köleleştirme ve küçük yaşta kız çocuklarına taciz konularında önemli itiraflarda bulunduğu da belirtiliyor.

AVUKATLAR ARACILIĞIYLA ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR

İfadesinde, Adnan Oktar'ın avukatlar aracılığıyla cezaevinden örgütü yönettiğini belirten Ece Koç, avukatların itirafçı olmamaları yönünde telkinde bulunarak cezaevindeki örgüt üyelerini oyalama taktiği yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
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